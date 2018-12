'Nicki Minaj datet zedendelinquent'

Volgens Hollwyood Life is de man in kwestie Kenneth Petty, nickname Zoo. De 40-jarige verkrachtte in 1995, hij was toen twintig, een zestienjarig meisje. Op Instagram laat iemand weten: „De silliconen hebben haar hersenen aangetast.” Een andere fan schrijft: „Verd*mme Nicki. Be safe.”

Nicki zelf vindt alle ophef wel grappig, zo laat ze weten. „Hoe meer er gepraat wordt, hoe meer ik lach.” Over hoe serieus de relatie is en hoe lang ze elkaar al kennen, rept ze met geen woord. Kenneth heeft al vijf kinderen uit eerdere relaties.

De zangeres heeft meer zedendelinquenten in haar leven; haar broer Jelani werd in 2015 gearresteerd nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van zijn elfjarige stiefdochter.