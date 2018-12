Vrouw Steven niet blij met innige vriendschap met Dominique

„Ja, mensen worden dan opeens heel creatief, hé. Er was niet zoveel”, vertelt Steven aan Kiki van Duren.

Toch was zijn vrouw Ayla, die tijdens de opnames hoogzwanger was van hun derde kindje, niet erg gecharmeerd van de beelden waarop hij Dirty Dancing nadeed en de gezellige momenten op ’winnaarseiland’. „Ze vond het niet echt leuk om te zien. Maar later zei ze ook: 'Het is een spel, ik snap het ook wel'."

Over zijn acties waarbij hij het spel tactisch speelt in het programma is hij heel kort. „Ik ben er niet om vrienden te maken, ik heb al genoeg vrienden”, aldus Steven.