Catherine verrast kroegbezoekers met toiletbezoek

En zo kon het gebeuren dat kroegbezoekers van een bar in Zuid-Londen opeens Catherine en Charlotte binnen zagen wandelen. „Iemand liep naar de bar en vroeg of het meisje de wc mocht gebruiken. Ze zagen er erg aardig uit, heel normaal. Catherine hield haar dochters hand vast. Prinses Charlotte was een gewoon meisje net als alle andere meisjes”, zo vertelt Maggie, een van de vaste klanten, aan de Daily Mail.

Maar ook zo’n plasje heeft nog wel wat voeten in aarde. „Een vrouwelijke beveiliger kwam eerst binnen en checkte alle wc’s. Zij bleef aan de bar zitten toen Charlotte en Catherine in de toiletten waren. De gasten werden gewaarschuwd dat ze geen foto’s mochten maken. Het personeel kreeg te horen dat ze er met niemand over mochten praten.”

Ook al waren Catherine en Charlotte maar een paar minuten binnen, het gebeuren heeft een grote indruk gemaakt op de gasten. „Ik kon het niet geloven.”