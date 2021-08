Premium Het beste van De Telegraaf

’Het sanatorium’: Horror in de Alpen

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Het weer kan bar en boos zijn in de bergen van Crans Montana, Zwitserland. Dat ondervindt Elin Warner, een Engelse rechercheur die een time-out heeft, met haar vriend Will als ze met de kabeltrein omhoog gaan naar Le Sommet, een designhotel op grote hoogte in het gebouw dat ooit een sanatorium was.