Getroebleerde veteranen zoeken erkenning

De regisseur neemt ons mee naar het Pentagon waar defensiemedewerker Scott Huffman een ongebruikelijke opdracht krijgt. Hij moet het dossier lichten van William H. Pitsenbarger, een luchtmachthospik die tijdens de Vietnamoorlog de levens van zestig strijdmakkers redde alvorens hij zelf sneuvelde. Voor zijn heldendaad kreeg ‘Pits’ postuum het ‘Air Force Cross’. Maar waarom werd hij niet geëerd met de ‘Medal of Honor’: de allerhoogste onderscheiding voor getoonde moed op het slagveld?

Huffman bijt zich vast in de zaak en probeert via gesprekken met veteranen een compleet beeld te krijgen van Pitsenbargers heroïsche optreden. In sterke bijrollen zien we vervolgens hoe William Hurt, Samuel L. Jackson, Ed Harris en Peter Fonda (in zijn laatste filmrol) in flashbacks Operatie Abilene reconstrueren. Deze jungleslag die Pits het leven kostte, wordt door Robinson nogal warrig en met een overdaad aan slowmotionscènes en bombastische muziek in beeld gebracht.

Meer indruk maken de hartverscheurende zielenroerselen van de getroebleerde veteranen zelf. Over angst, schuldgevoel, schaamte, PTSS en waarom één van hen alleen overdags durft te slapen. Het zijn deze verhalen – én het aangrijpende eerbetoon aan Pitsenbarger na de aftiteling – die uiteindelijk beroeren.

✭✭✭