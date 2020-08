De zomer van... Alec en Hilaria Baldwin

Wie en waar? Waar ze precies zijn, houdt Hilaria angstvallig verborgen, maar het is duidelijk dat het gezin hun tijd doorbrengt aan het water! Af en toe een vaartochtje en vooral genieten van hun vier kids Carmen, Rafael, Leonardo en Romeo.

Wat doen ze daar zoal? Heel andere dingen dan je dus van Alec Baldwin zou verwachten. Volgens Hilaria ziet het leven van Alec er sinds ze hem ontmoette, sowieso heel anders uit. Geen feesten, rode lopers, diners en allerlei reizen. Maar op het strand zijn kind ronddragen in een ’boot’ - een plastic box - terwijl deze jongste zoon Romeo hem ondertussen aanspoort om harder te gaan. Die levensstijl zal nog wel even duren, want ondertussen toont Hilaria in bikini haar babybuik: hun vijfde kind samen is op komst!

Bijkomen van? De juridische strijd waar Alec Baldwin nu al bijna twee jaar in verwikkeld is en die begon met een ruzie over een parkeerplaats, waarna Baldwin beschuldigd werd van mishandeling. Dit voorjaar kwam er wat dat betreft goed nieuws voor de acteur: er waren beelden vrijgegeven, die volgens hem bewezen dat hij Wojciech Cieszkowski geen klap in het gezicht heeft gegeven, hooguit een schouderduw. Ondertussen is Hilaria in verwachting van hun vijfde kindje en heeft Alec dan wel niet meer de Hollywood-lifestyle, maar is hij nog degelijk behoorlijk productief in de filmindustrie. Zo produceert hij een nieuwe Western, waarin hij zelf ook de hoofdrol in speelt. Staat hij weer eens in de spotlights, in plaats van zijn kinderen.