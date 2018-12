Nieuwe Avengers-film heet Endgame

Avengers is de meest succesvolle reeks uit het universum van producent Marvel. De vorige film, Infinity War, eindigde met een enorm open einde waarin schurk Thanos de helden uitgeschakeld leek te hebben. In de trailer van Endgame wordt duidelijk gemaakt welke leden van het Avengers-team in het nieuwe deel terugkeren.

Avengers: Infinity War was eerder dit jaar een hit die zijn weerga niet kende. De film bracht wereldwijd meer dan 2 miljard dollar op. De verwachting is dat Endgame, de film die begin mei uitkomt, hetzelfde gaat doen.