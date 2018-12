Prins Harry bezoekt Meatloaf-musical

Harry sprak met een aantal gewonde militairen die aanwezig waren bij de voorstelling in het Dominion Theatre. Ook betrad de prins het podium en sprak hij enkele woorden.

Bat out of hell trekt volle zalen. De musical vertelt over een liefdesgeschiedenis in een post-apocalyptische wereld. De musical schenkt regelmatig vrijkaarten aan veteranen.

Harry bezoekt vaker musicals. In augustus bezocht hij met zijn vrouw Meghan de hitmusical Hamilton die sinds een jaar ook in Londen te zien is. Hamilton vertelt over de onbekende maar belangrijke Amerikaanse founding father Alexander Hamilton.