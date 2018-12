Kendrick Lamar heeft meeste Grammy-nominaties

Lamar kreeg onder meer een nominatie voor de soundtrack van de film Black Panther als beste album van het jaar. Verder maakt Lamar kans op de prijzen voor beste lied, beste rap-lied en beste lied voor een film. Hij is daarnaast genomineerd voor King’s Dead, in de categorie beste rapoptreden.

Naast Lamar en Drake gingen er vier nominaties naar Lady Gaga en Bradley Cooper voor hun liedjes in de filmhit A Star is Born. In totaal worden er Grammy’s uitgereikt in 84 categorieën. De uitreiking is op 10 februari in Los Angeles.

De belangrijkste muziekprijzen van de VS worden voor de 61e maal toegekend. De nominaties zouden in eerste instantie woensdag bekendgemaakt worden. Maar de ceremonie werd twee dagen uitgesteld in verband met het overlijden van oud-president George Bush senior.