Lady Gaga en Bradley Cooper vier nominaties voor Grammy’s

Hun duet Shallow, dat een grote rol in de film speelt, kreeg vier nominaties. Het lied maakt kans op een prijs in de categorieën beste plaat van het jaar, beste lied, beste duet en beste lied voor een film.

Daarnaast maakt Gaga in haar eentje kans op een prijs voor het nummer Joanne. Eerder deze weken hoorden Gaga en Cooper al dat zij kans maken op vier Golden Globes voor het succesvolle drama.

A Star is Born heeft in Nederland inmiddels meer dan een half miljoen bezoekers getrokken. A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles; Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen van dien.