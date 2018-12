Dré stapte vrijdag onaangekondigd de Sky Radio kersttram in Amsterdam in en deelde samen met de kerstman zijn cd uit. Nadat hij de nietsvermoedende reizigers had verblijd, werd hij door de kerstman zelf verrast met een gouden plaat.

