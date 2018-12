Spaanse belastingdienst achter Shakira aan

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Spaanse belastingdienst onderzoekt hoe lang de Colombiaanse zangeres Shakira in de jaren 2011 tot 2014 in Spanje is verbleven. Twistpunt is dat Shakira in die jaren mogelijk ook als ingezetene belastingplichtig is geweest, meldde de Spaanse krant La Vanguardia vrijdag.