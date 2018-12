Beau van Erven Dorens en Monique van de Ven lunchen met koningspaar

De genodigden ontvingen onlangs een prijs of andere onderscheiding voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst en cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven. Het koningspaar wil met de lunch hun waardering uitspreken voor „de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.”

Van Erven Dorens won in oktober de Gouden Televizier Ring voor zijn programma Beau Five Days Inside en de Zilveren Televizier-ster voor beste presentator. Winnaars van de Buma Lifetime Achievement Award Jochem Fluitsma en Eric van Tijn schoven ook aan, evenals winnaar Edison Oeuvreprijs Peter Kops, ook wel bekend als Extince. Wesley Sneijder, die eerder dit jaar de gouden schoen met diamant kreeg, mocht eveneens lunchen met het koningspaar. Dat gold ook voor actrice Monique van de Ven, die in oktober namens het bestuur van het Nederlands Film Festival het Gouden Kalf voor de Filmcultuur kreeg, en wereldtitelhouder kickboksen in het zwaargewicht Rico Verhoeven.