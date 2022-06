Premium Het beste van De Telegraaf

’Au pairs’ in Miami: ’Hostmoeder bleef twee maanden weg’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Emma, Noah, Imre en Wendie (v.l.n.r.) vertrekken naar Miami voor het avontuur van hun leven. Ⓒ BNNVARA

Het droombeeld van de witte stranden van Miami lijkt soms ver weg voor Emma (23), Noah (19), Imre (19) en Wendie (23) die in de Amerikaanse stad aan de Atlantische Oceaan worden geplaatst in het derde seizoen van de serie Au pairs (NPO 3, 20:25 UUR). In plaats daarvan krijgen ze een peuter met een driftbui of een kind met een game-verslaving voor hun kiezen. Welkom in Miami!