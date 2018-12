Trailer The Avengers 4 onthult personages en titel

De vierde film in de reeks heeft de titel Avengers: Endgame gekregen en komt volgend jaar op 2 mei uit in Nederland. Scarlett Johanson is terug in deze vierde film als Black Widow, evenals Chris Evans als Captain America en Robert Downey Jr.’s Iron Man.

Ant-Man (Paul Rudd) en Hawkeye (Jeremy Renner) speelden niet in Infinity War, maar maken nu wel weer hun opwachting. Het is niet duidelijk of Captain Marvel (Brie Larson) een rol zal spelen. Haar originele verhaal, met de gelijknamige titel Captain Marvel, komt op 6 maart 2019 in Nederland uit.

De derde film Avengers: Infinity War bracht meer dan 2 miljard dollar op wereldwijd.