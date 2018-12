„Wij (en met ons een hoop fans) keken enorm uit naar de show en het spreekt voor zich dat wij het uitermate betreuren dat wij de frontman van deze legendarische punkband volgende week vrijdag niet mogen verwelkomen”, laat Luxor Live vrijdag weten. „Daarom is besloten om een voor iedereen gratis toegankelijk muzikaal eerbetoon aan Pete Shelley te organiseren op de avond waarop het concert zou plaatsvinden.”

De show van de band volgende week vrijdag is afgelast. Iedereen met een kaartje voor het concert kan het geld terugkrijgen.

De Buzzcocks werd in 1975 opgericht en was geïnspireerd door de Sex Pistols. De groep behaalde bij lange na niet het succes en de beroemdheid van de groep rond John Lydon. Hun bekende nummers zijn Ever Fallen in Love, Orgasm Addict en What Do I Get. Pete Shelley overleed op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

