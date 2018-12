Dit is de top 3 van de Top 2000

Hotel California van Eagles is tweede geworden. En op drie: Piano Man van Billy Joel. De uitslag werd om 19.10 bekendgemaakt. Tot 19.00 uur kon het publiek nog stemmen. Overigens leidde dat tot teleurgestelde reacties op social media van stemmers die dachten dat ze tot middernacht hun voorkeuren konden uitbrengen. Nederland heeft vanaf 1 december kunnen bepalen met welke 2000 nummers we van 25 t/m 31 december het jaar uitluiden.

Jan Willem van Engelen, zendermanager van NPO Radio 2, vertelt dat Bohemian Rhapsody ook onder jongere stemmers veruit het populairst is. Grootste stijger is Africa van Toto, die van positie 25 naar 8 steeg. Ook dat schrijft de zendermanager toe aan jongeren. „Naast de vertrouwde fans is een nieuwe generatie opgestaan.” De top 3-positie van Bily Joels Piano Man komt volgens hem grotendeels dankzij de populariteit van het nummer onder studenten.

Ook de Top 10 werd ondertussen op de website van NPO Radio 2 bekendgemaakt. Die is als volgt, met de positie van vorig jaar erachter:

1. Bohemian Rhapsody - Queen (1)

2. Hotel California - Eagles (2)

3. Piano Man - Billy Joel (4)

4. Stairway to Heaven - Led Zeppelin (3)

5. Wish You Were Here - Pink Floyd (7)

6. Child in Time - Deep Purple (5)

7. Black - Pearl Jam (6)

8. Africa - Toto (25)

9. Fix You - Coldplay (8)

10. Avond - Boudewijn de Groot (9)