„It’s a girl! Twee blije eieren hier”, schrijft ze bij een foto van haar en haar vriend oud-voetbalprof Kelvin de Lang.

Ellen Hoog kondigde in september aan dat ze een kindje verwacht, een aantal maanden nadat bekend werd dat haar beste vriendin Naomi van As en Sven Kramer aankondigden een kindje te verwachten. Ook zij kreeg een dochtertje, dat eind oktober is geboren.