Marc-Marie: ’Tim Hofman heeft Jezus-complex’

In de podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets bespreken Marc-Marie en Aaf Brandt Corstius het interview dat Tim onlangs gaf aan mannenblad Esquire, over ’wat het inhoudt om nu een man te zijn’. „Dat is natuurlijk, omdat het ook een beetje over mannelijkheid en vrouwelijkheid gaat en hij ook wel eens naar een première gaat in een jurk”, weet Aaf.

„Nou, waar hij tegenaan schurkt, hij schurkt tegen heel veel dingen aan, is dat het wel een beetje cultural appropriation van homo’s is. Ik vind dat hij een beetje...” Aaf: „Hij steelt de stijl van homo’s?” Marc-Marie: „Ja, terwijl híj iets heeft van: dat moet toch allemaal kunnen? Hij moet dat ook vooral allemaal doen, dat metroseksuele, zeg maar. Maar het is voor hem natuurlijk veel makkelijker. Het is een beetje net alsof je wit bent en dan je haar in dreadlocks gaat doen. Dat je denkt: dat vind ik lekker.”

Op een ezeltje

Wanneer Aaf aangeeft dat Tim het ook gewoon ’mooi kan vinden’ om een dergelijke stijl aan te nemen, benadrukt Marc-Marie dat hij het daarom een moeilijk onderwerp vindt. „Tim heeft een soort Jezus-complex, heb ik het idee. Die zou het liefst op een ezeltje ergens in Utrecht binnenkomen met hosanna. Dat iedereen eromheen hangt.”

In het Esquire-interview geeft Tim onder meer antwoord op de vraag over welk onderwerp hij zich boos maakt. „Ik maak me boos over alle zaken die over onderdrukking en ongelijkwaardigheid gaan. Nu maak ik me druk over de Oeigoeren, een groep die onderdrukt wordt, ook hier in Nederland”, aldus Tim in het blad. Marc-Marie vindt daar het zijne van. „Het klinkt een beetje als: ’Ja, deze middag maak ik me druk over de Oeigoeren.’ Of misschien wel elke zomer, of het begin van elke week of zo.” Aaf: „Vooral door het woord ’nu’. Marc-Marie: „Ja.”

Vlaardingse provinciaal

Op Twitter reageert Tim uitgebreid op de uitspraken van het stel. Zo zegt hij onder meer dat hij, ook vanuit praktisch oogpunt, nog nooit een jurk heeft gedragen. „Ik snap het punt. Ik vind kleding linken aan geaardheid alleen niet the way to go; evengoed als kleding linken aan gender. Sterker nog, dat idee zit evengoed heteromannen in de weg, wat mij betreft. En dus, omdat ik dat wil en mooi vind, draag ik soms – op momenten dat het het verhaal van een ander niet in de weg zit – iets wat explicietere kleding. Op feestjes, tijdens shoots. De nagellak, oorbellen en andere details zijn overigens dagelijkse kost.”

Tim ontkent een Messiascomplex te hebben. „Net als het overgrote deel van alle opiniemakers, dopamineverslaafden en platformbenutters hier (op Twitter, red.). Ik ben wel een Vlaardingse provinciaal met een doodhekel aan scheve machtsverhoudingen, taboes en onderdrukkende constructen. Iets wat uiteraard ook gewoon soms om mezelf gaat, want laten we niet doen alsof zuiver altruïsme echt een iets is wat bestaat. Anyway, laat je niet wijsmaken dat je activisme teveel of te Messiaans is, van vriendelijk vragen is nog nooit een groot probleem opgelost.”