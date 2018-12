Jeroom presenteert The Roast van Johnny de Mol

Jeroom is onder meer bekend van de Vlaamse versie van De Slimste Mens, waar hij met Philippe Geubels in de jury zit. Het Roast Panel bestaat onder anderen uit presentatrice Tatum Dagelet, schrijfster Heleen van Royen en comedian Peter Pannekoek. The Roast of Johnny de Mol wordt op dinsdagavond 18 december om 20.30 uur uitgezonden op Comedy Central.

Johnny is de derde bekende Nederlander die wordt ’geroast’. In 2016 was Gordon de eerste, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven. Het concept van The Roast of... is over komen waaien uit Amerika.