Stemmers balen van onverwachte deadline Top 2000

Op Twitter en op de Facebookpagina van de Top 2000 reageren ze teleurgesteld. „Tot en met 7 december beschouw ik als tot en met 12 uur... net te laat om men lijst nog op te geven” Waarop iemand reageert met: „Dat dacht ik dus ook..” En zij zijn niet de enige, meerderen laten weten dat ze de deadline op het nippertje hebben gemist.

Ze balen ervan. „Erg spijtig dat mijn poging om 18.59u niet meer doorkwam..”En: „Waarom nu al gesloten en niet om 0.00 uur? Wilde er net aan gaan zitten.” Al zijn sommigen laconieker. „Goh. Net klaar met werken en niet de godganse dag op social media hangend, lees ik te laat de eindtijd om de lijst inleveren. Te laat.. tot in 2019 dan maar.” Het invullen van de enquéte deed sommigen de das om. „Idd tot 19.00 uur....ik dus net te laat....grrr alles voor niets ingegeven. Had ik die enquete maar acherwege gelaten, dan was ik nog op tijd geweest....”