’Máxima doet aan kickboksen’

„Geweldige en inspirerende lunch met onze Koning & Koningin”, jubelde Van Tijn na de lunch op Instagram. Hij schoof samen met Jochem Fluitsma aan, met wie hij dit jaar de Buma Lifetime Achievement Award won. Samen schreven de heren in 1996 de hit 15 miljoen mensen en dat nummer bleek Máxima goed te kennen. Van Tijn: „Koning Máxima vertelde nog Nederlands geleerd te hebben gebruikmakend van 15 Miljoen Mensen!”

Ook voor kickbokser Rico Verhoeven was het een onvergetelijke lunch, toen hij hoorde wat de hobby van de koningin is. „Het mooiste moment van deze lunch was toen Máxima vertelde dat ze ook kickboksen doet”, schrijft hij bij een foto van hem en Wesley Sneijder op de rode loper voor Paleis Noordeinde.

Alle genodigden ontvingen onlangs een prijs of andere onderscheiding voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst en cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven. Het koningspaar wil met de lunch hun waardering uitspreken voor „de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.” Aan tafel zaten verder onder meer rapper Extince, actrice Monique van de Ven en presentator Beau van Erven Dorens.

