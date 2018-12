Zusjes OG3NE missen hun moeder extra in decembermaand

Hun Nederlandstalige kerstsingle Alles is nog hier, over het missen van dierbaren tijdens de kerstdagen, kwam donderdag uit. „Het overlijden heeft heel veel invloed gehad op dit nummer”, bevestigt Shelley bij Twan Huys „ Het is ons gevoel dat beschreven is door onze vader Rick. Het is pas een maand geleden dat hij het schreef en we hadden niet het idee om het in een kerstsingle uit te brengen, maar toen we het hoorden, hadden we allemaal een brok in onze keel en een traantje en dat was preceies hoe wij onze voelden zeker in de kerstperiode is de eenzaamheid en het gemis is net een stukje erger.”

Amy vervolgt: „Je wordt er heel erg mee geconfronteerd, want het draait in die decembermaand toch allemaal om familie, gezelligheid, samen zijn en dan wordt je zo geconfronteerd met de mensen die je mist. We kregen ook heel veel reacties op het nummer met persoonlijke verhalen en mensen die zeggen: ’Het sluit naadloos aan op hoe ik me eigenlijk al die tijd voel’.”

Zelf staan de zusjes met kerst in het Kurhaus in Scheveningen met hun show. De familie komt daar ook wel naar toe en ze vinden het eigenlijk wel fijn om zo, met hun ’ leuke werk’ kerst te vieren. Lisa: „Het wordt toch niet meer zoals het was.”