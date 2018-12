’De PIJN van VERLIES, die ken ik ook wel…’

Vanaf half januari is de musical Op hoop van zegen, mét een vaderlandse sterrencast, te bewonderen in de Nederlandse theaters. Ⓒ Roy Beusker

Het is weer tijd voor… OP HOOP VAN ZEGEN! Eén van de grootste klassiekers uit het Nederlandse toneelrepertoire is vanaf januari terug in de theaters… ALS MUSICAL! MARISKA VAN KOLCK, BILL VAN DIJK en JOKE DE KRUIJFF spelen, ruim dertig jaar na de film met DANNY DE MUNK, de voornaamste rollen in dit stuk dat van alle tijden is en dat hen terugbrengt naar de drama’s in hun eigen leven…