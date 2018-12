Glennis wilde zelf ook punt zetten achter samenwerking

„Achteraf gezien klopt er helemaal niets van”, vertelt ze vrijdagavond in Pauw. „Als zij de stekker er niet uit hadden getrokken, had ik het gedaan. Ik werkte al bijna twee jaar met ze samen, maar ik hoorde bijna niets meer.”

Wat ze vreemd vindt is dat er na haar succes bij America’s Got Talent, waar ze het tot de finale schopte, eigenlijk niks werd gedaan. „Er gebeurde niet veel, ook niet na mijn succes op televisie”, aldus Glennis.

Over het filmpje dat Arjen Lubach maakte voor zijn programma zegt de Amsterdamse dat ze er wel om kon lachen. In de video gericht aan de Amerikanen liet Lubach weten dat ze hier al een carrière had en dat de haar verhaal dat in America’s Got Talent werd gebruikt niet zo zielig was als dat ze lieten voorkomen. Destijds was er wat commotie over, omdat het Glennis’ kansen zou verkleinen.