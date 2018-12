Vlaamse actrice Désirée Viola (26) overleden

Désirée was voornamelijk bekend van haar rol in de Studio 100-reeks Prinsessia, maar verscheen in 2017 op Nederlandse televisie in de GTST-spin off Nieuwe Tijden als Fien.

Op Instagram betuigen fans van de jonge actrice hun medeleven aan de nabestaanden.

Volgens Showbizzsite zou Désirée zelf uit het leven gestapt zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl