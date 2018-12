Ophef om Kensington’s ’Song van het jaar’ die twee jaar oud is

„Een nummer dat voor het eerst in september 2016 op plaat verscheen (Kensington - Slicer) wordt #Song van het Jaar 2018. Het definitieve failliet van dit ooit zo mooie concept lijkt me. De rest van de top 10 is ook niet al te best, bedankt @3fm voor het kapen”, schrijft iemand op het sociale medium. Een ander twittert: „Dus de Song van het Jaar is een nummer van Kensington uit 2016? Way to go!”

Voormalig 3fm-dj Domien Verschuuren is ook verwonderd. „Huh?”, reageert hij op het nieuws op Twitter. Waarna hij later in een reactie naar 3voor12 tikt: „2016”

Andere reacties luiden: „ "Song van het Jaar", vroeger een instituut en prima graadmeter van het muziekjaar. In 2018 definitief niet meer serieus te nemen”, „Huh. Kensington 3voor12 song van het jaar 2018?! Hier gaat iets niet helemaal goed...” en „Dit dus @3voor12 Song van het jaar????? Stop er dan gewoon mee!”

Toch is er een enkeling die opmerkt dat het nummer in februari 2018 is uitgebracht als single. „Slicer is in februari 2018 ,geloof ik, uitgekomen als single , dus dan klopt het wel.”

Vrijdagavond nam Kensington in TivoliVredenburg de prijs in ontvangst. De heren leken zelf ook een tikkeltje verbaasd. „Supertof dat men Slicer de Song van het Jaar vond. Heel onverwachts en daarom nog leuker. We zien deze prijs ook wel een beetje als een bredere waardering voor het album Control en alles wat we de afgelopen jaren hebben neergezet als band”, liet gitarist Casper Starreveld weten.

Het publiek verkoos het nummer door online een top 10 samen te stellen met favoriete nummers van het afgelopen jaar. Achter Slicer eindigden Arctic Monkeys (Four Out Of Five) op de tweede plaats en Imagine Dragons (Natural) op plek drie.