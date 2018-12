Heftige reis voor Wijnand Speelman naar Filipijnen

De opbrengst van 3FM Serious Request is dit keer niet voor één maar drie verschillende goede doelen. Het publiek kan in de nieuwe opzet een eigen doel kiezen en heeft daarbij de keus uit: noodhulp bij oorlogen en conflicten, reanimeren in Nederland en bescherming tegen natuurgeweld. Wijnand bracht samen met collega-dj’s Frank van der Lende en Angelique Houtveen deze thema’s in beeld (en geluid). Frank ging naar Zuid-Soedan, waar al jarenlang een burgeroorlog gaande is, en Angelique maakte in Nederland reportages over het belang van reanimatie en AED. Wijnand vertrok op zijn beurt naar de Filipijnen en zag daar de verwoestende effecten van een tyfoon.

De dj is onder de indruk van wat hij in het Aziatische land zag. „In het nieuws horen we steeds vaker over orkanen en overstromingen. Maar dat zijn alleen de grote natuurrampen. In de Filipijnen hebben de mensen elk jaar met zo’n 20 tot 25 tyfonen te maken. Het is heel indrukwekkend om te zien wat dat voor gevolgen heeft. Ik heb met verschillende mensen gesproken die alles kwijt zijn geraakt.”

Desastreus

De effecten van zo’n tyfoon zijn desastreus, voornamelijk voor de armen. Zij leven vaak noodgedwongen in kwetsbare gebieden en hebben niet het geld of de kennis om zichzelf beter te beschermen. „Ik ben op bezoek geweest bij een boer die vorig jaar rond kerst zijn hele oogst kwijtraakte. Alles op zijn land was door de tyfoon weggevaagd. Dat was voor mij echt een reality check. Ik zag de directe gevolgen van de klimaatverandering.”

Wijnand bezocht tijdens zijn reis ook Tacloban, een stadje dat in 2013 zwaar werd getroffen door tyfoon Haiyan. Daar sprak hij met de 29-jarige Jeremy die samen met zijn dochtertje moest vluchten voor de vloedgolven. „Hij vertelde me met tranen in zijn ogen dat hij op tijd zijn huis had verlaten. Maar zijn vader, moeder, broer en zus waren door de vloedgolven omgekomen. Ze konden geen kant op en wisten niet wat ze moesten doen.”

Waarschuwingssysteem

Voorlichting en preventie zijn volgens Wijnand daarom heel belangrijk in het gebied. Het Rode Kruis probeert de gevolgen van de natuurrampen voor deze mensen zoveel mogelijk te beperken. Dat doen ze onder meer door het planten van mangroves, het uitdelen van klimaatbestendige zaden en het plaatsen van waarschuwingssystemen. Zo’n systeem meet de hoogte van het waterpeil en waarschuwt via een radiosysteem bij overstromingsgevaar. „Het is belangrijk om ze te leren wat ze moeten doen als er gevaar dreigt. Ik heb legio verhalen gehoord van mensen die dachten dat ze tijdens zo’n tyfoon wel binnen konden blijven.”

Serious Request heeft dit jaar een nieuwe opzet. Zo is er geen ’Glazen Huis’ van waaruit dj’s zes dagen lang radio maken zonder te eten. In plaats daarvan trekken drie dj-duo’s onder de noemer Lifeline een week lang te voet door Nederland. Zij gaan daarbij 24 uur per dag van actie naar actie en komen op de dag voor kerst aan in TivoliVredenburg in Utrecht.