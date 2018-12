Prinsesje Leonore danst de notenkraker

Vrolijk springend lijkt het meisje het tussen de andere danseresjes goed naar haar zin te hebben. Haar moeder heeft eerder gezegd dat ze veel activiteit probeert te ondernemen met haar dochter, omdat ze zo energiek is. Madeleine post vaker op Instagram over haar vrijwilligerswerk en haar familie. De vorige keer dat ze iets plaatste was tijdens Halloween. Zij staat daar met haar drie kinderen verkleed en geschminkt op de foto.

Prinses Madeleine is deze zomer met haar man Chris O'Neill en hun drie kinderen naar Florida verhuisd. De Zweedse prinses heeft voor Florida gekozen omdat ze daar de rust en anonimiteit hoopt te krijgen die ze in andere woonplaatsen niet had.