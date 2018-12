BZV-Jaap geeft hoop op liefde niet op

Op wat ’tenenkrommende’ momenten na, heeft hij genoten van zijn deelname en had hij nooit verwacht door de selectie te komen om mee te doen. „Van mij zitten er dertien in een dozijn. Hoewel ik de ware nog niet heb gevonden, heb ik zeker geen spijt van mijn deelname. ’Boer zoekt Vrouw’ bracht mij dichter bij mezelf”, vertelt hij aan het Leidsch Dagblad.

Tijdens de laatste uitzending, vorige week zondag, waarbij hij alleen naar de reünie kwam, vond hij het niet makkelijk . „Afgelopen zondag had ik het er even heel moeilijk mee.” Hoewel het er in het begin op leek dat hij gek was op Marian, bleek er na de opnames niet genoeg in te zitten voor een vaste relatie. ,Natuurlijk baal ik. Maar liefde en gevoel kan je niet dwingen”, aldus de nuchtere Jaap.

Met Petra, die hij eerder afwees in het programma, in de herkansing liep het ook op niets uit. „We hebben een paar keer afgesproken, maar meer zat er niet in.’’

Alsnog gaat Jaap niet bij de pakken neerzitten nu het avontuur is geëindigd. „Ik moet er niet aan denken om op mijn zeventigste nog steeds alleen op de bank te zitten.’’ Zo laat hij weten aan de krant dat hij de inzendingen nog eens naleest en zegt ook nieuwe reacties gekregen te hebben. „Ik hoop dat er een leuk iemand tussen zit.’’