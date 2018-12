Michelle Williams verbreekt verloving

Michelle heeft zelf het nieuws via Instagram in een inmiddels verwijderde post bekendgemaakt. „Het herstel moet echt plaatsvinden. Ik wil geen andere relatie meer kapotmaken. Zegeningen voor hem, zijn familie en de geloofsgemeenschap”, schrijft Michelle over haar kersverse ex, Chad Johnson, die predikant is.

Tijdens een retraite in Arizona, die Johnson leidde, hebben de twee elkaar in maart 2017 ontmoet. Het stel was later te zien in de realityserie Chad Loves Michelle.