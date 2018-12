Cabaretier Paul Haenen trouwt na 46 jaar

„Dat was mooi en romantisch, maar ook praktisch”, vertelt Haenen. „We hebben een huis in Frankrijk. De wetgeving is daar anders, een huwelijk is fiscaal handig in het geval er iets gebeurt met een van ons. We waren daar ineens mee bezig, omdat ik vorige zomer een week in het ziekenhuis lag met ernstige klachten.”

Haenen en Van Geest beheren en exploiteren samen het theater Betty Asfalt in Amsterdam. Hier speelt Haenen elk jaar in december een eindejaarsvoorstelling met zijn alter ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat. Ook Van Geest vertolkt een vaste rol in de voorstelling als Dokter Valentijn. Haenen is verder wereldberoemd in Nederland als de stem van Bert in Sesamstraat, die hij al sinds 1976 inspreekt.

De populaire eindejaarsvoorstelling viert dit jaar een jubileum; het is de 25e maal dat het duo de decembershow maakt. De voorstelling, die een ’schuilkerk voor kersthaters’ biedt, is inmiddels een fenomeen met veel trouwe fans. Er zijn geen kaarten meer voor de opvoeringen in de kerstvakantie; wel zijn er nog kaarten voor de eerste twee weken van januari.