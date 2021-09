Premium Het beste van De Telegraaf

Stof tot nadenken in Museum Rijswijk Textiel Biënnale in teken van voedsel en overconsumptie

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Conservator Diana Wind bij het werk van Marije Vogelzang: „Ik heb het deze keer over een totaal andere boeg gegooid.” Ⓒ Foto René Oudhoorn

Het borrelt in Museum Rijswijk. Er klinken smakgeluiden. Er worden algen gekweekt, recepten uitgewisseld en geborduurd op theedoeken. Bezoekers kunnen met open mond onder een soort kermisattractie met een kring van pipetjes gaan zitten. Als iemand dan aan een van de touwtjes trekt, valt er een onbekende druppel in hun mond. Is het citroensap, karamel of azijn? „Dit kunstwerk van Marije Vogelzang gaat vooral over overgave en vertrouwen.”