Kourtney Kardashian baalt van knipbeurt zoon

Zelf moet de realityster nog even wennen aan de nieuwe coupe van zoonlief. „Ik ben niet oké”, schrijft ze bij het kiekje, waarop de kleuter zijn hand over zijn gemillimeterde haren laat gaan.

Kourtney kreeg op sociale media de afgelopen jaren vaak kritiek op de lange lokken van Reign en diende de critici geregeld van repliek. Toen een volger vorig jaar bij een foto schreef dat ze het haar van de jongen nu toch echt eens moest knippen, liet Kourtney weten: „En zij hoeft zich echt geen zorgen te maken over kinderen die niet van haar zijn. Het is een gelukkig jongetje.” Ook dit voorjaar vond een hater dat het lange haar van Reign toch echt niet kon, waarop Kourtney reageerde met: „Het is het prachtigste haar op deze aardbol.”