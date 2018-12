Dave Mantel in besloten kring gecremeerd

Dat meldt RTL Boulevard. Dave overleed afgelopen weekend op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.

De acteur werd bij het grote publiek bekend toen hij in 2013 en 2014 te zien was als Menno in Goede Tijden Slechte Tijden. Of er acteurs uit de soap bij de crematie aanwezig waren, is niet bekend.