Don Diablo al halverwege met nieuw album

„2018 was het gekste jaar van mijn leven. Van een samenwerking met Star Wars tot een top 10-notering in de DJ Mag Top 100. Daarbij werd ik internationaal de meest gedraaide producer in clubs en op festivals. Het is by far mijn allermooiste jaar geweest”, zegt Don Diablo voor de camera van het ANP.

Don Diablo treedt zaterdagavond 4,5 uur op in AFAS Live. Hij noemt dat bijzonder. Helemaal omdat hij tijdens de avondvullende show alleen maar eigen muziek draait. „Mijn eigen muziek, mijn eigen remixen, mijn eigen tracks. Dat heb ik nooit eerder gedaan”, zegt de dj, wiens echte naam Don Pepijn Schipper luidt.

Soloshow

Future XL is zijn grootste soloshow tot nu toe. „De show was afgelopen zomer in no time uitverkocht. Ik bied mijn publiek een reis door mijn muzikale verleden, heden en toekomst. Met tracks die ik al jaren niet meer draai en alleen in Nederland bekend zijn, want mijn internationale doorbraak was 4,5 jaar geleden. Je gaat bijna alles horen wat ik heb geproduceerd in de afgelopen zeven, acht jaar. Dus alleen eigen producties. Dus dat maakt het heel persoonlijk. Normaal heb je daar geen tijd voor. Als ik op een festival sta of in een club, ben ik heel gehaast bezig en denk aan alle platen die ik nog moet draaien. Vanavond is een hele andere set. Het is geen dj-set vanavond voor mijn gevoel, maar meer een concert.”

In 2019 wil Don Diablo een nog grotere soloshow geven in Nederland. „Dat gaat sowieso gebeuren. AFAS Live blijkt te klein. Daarnaast ga ik nog een album maken. Mijn vorige album is dit jaar uitgekomen. Daar heb ik jaren aan gewerkt, veel te lang. Dit jaar ga ik gewoon sneller produceren, snellere beslissingen maken. Ik heb al bijna de helft van het album af. Dus dat gaat lekker.”

Don Diablo heeft het gevoel nog maar aan de voet van de berg te staan. „Ik heb jarenlang in de schaduw geleefd, nooit een lucky break gehad en kreeg weinig support in eigen land. Zo word ik niet in Nederland op de radio gedraaid. Het heeft jaren geduurd een plekje te veroveren in deze scene. Ik wilde het doen op mijn eigen manier, met mijn eigen visie. Ik ben van nummer 82 naar nummer 7 gestegen in de DJ Mag Top 100. Ik heb het gevoel dat ik nog maar net ben begonnen. Ik wil nog heel veel doen.”