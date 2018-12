Zoontje Senn 'vervangt' zieke Jan Smit

In een schattige video op Instagram is te zien wat het plan van Senn is. Jan zit op de grond in de woonkamer en het jongetje heeft zich achter zijn vader verschuild. De zanger speelt vervolgens zijn eigen muziek af waarop Senn hard begint te zingen. Jan playbackt en zo lijkt het net alsof hij toch aan het optreden is.

„’Ja, jij moet playbacken...’ Senn heeft de oplossing gevonden om tóch op te kunnen treden als papa volgende keer weer een zere keel heeft... Dan wil je hem toch opvreten?!?”, aldus Jan.