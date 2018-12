Schikking in zaak oud-gitarist Fleetwood Mac

Wat de schikking inhoudt, is niet bekendgemaakt. Het betekent in ieder geval niet dat de Amerikaanse gitarist zal terugkeren. „Ik denk vrijwel zeker dat ik dat niet zal doen”, zegt Buckingham tegen CBS News. Hij is er dus ook niet bij als de band volgend jaar optreedt op Pinkpop.

Buckingham had de zaak aangespannen, nadat hij in april uit de band was gezet. Volgens hem hadden de andere bandleden zich niet aan hun contract gehouden. Hij zegt dat hij nog niemand van de band heeft gesproken sinds zijn ontslag.

Buckingham zat al sinds 1974 in Fleetwood Mac toen de band na onenigheid met het management verhuisde van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten. Na 1987 verliet hij tijdelijk de band. Sinds 1996 toerde de 69-jarige gitarist weer met de band die bekend is van hits als Tusk en Big Love. Hij schreef onder meer de hits Go Your Own Way, The Chain en You Make Loving Fun.