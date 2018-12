Dylan Haegens kijkt kunst af in Asterix-studio

De vlogger is „steeds meer aan het professionaliseren.” „We hebben een eigen animatieserie bijvoorbeeld, waar we ook stemmen voor moeten inspreken. Die studio van ons ziet er wel wat minder profi uit dan hier, zeker weten.”

Hoewel het inspreken van ’Asterix - Het geheim van de toverdrank’ andere koek is, ziet Dylan overeenkomsten. „Het is heel leuk om hiermee bezig te zijn en om te kijken hoe ze dat hier doen. Want dan kunnen we dat ook toepassen op YouTube, dat is heel tof.”

Vak apart

Het inspreken van een stem vindt Dylan „superleuk om te doen.” „Dit is nu de derde keer dat ik het doe en het blijft heel erg leuk. En heel erg leerzaam, want het is echt wel een vak apart.”

Teleferix, het personage met Dylans stem, is een jonge druïde die een gooi doet naar de baan van Panoramix. De oude magiër, die als enige de bekende toverdrank kan brouwen, wordt oud en zoekt een opvolger. „Hij gaat een paar jonge druïdes af en ik ben daar één van.”

Limburgs accent

Na het succes van zijn eigen film vindt de YouTuber het inspreken van een stem „zeker geen stapje terug.” „Het was geweldig om een eigen film te maken, dat is en blijft een heel bijzonder iets. Maar het is juist leuk dat je ook aan andere projecten kunt meewerken en juist een kleiner rolletje kan hebben.”

Als het aan Dylan ligt, is de Asterix en Obelix-film die vanaf woensdag in de bioscopen draait niet zijn laatste inspreekklus. Er is echter wel een obstakel. „Ik heb natuurlijk een Limburgs accent en dat werkt altijd iets minder goed in de stemmenwereld, blijkt. Maar als ze me vragen voor een rol zou ik het zeker nog een keer doen.”