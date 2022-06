Travis Barker om onduidelijke reden opgenomen in ziekenhuis

Kourtney Kardashian (43), Barkers vrouw, was continu aanwezig bij haar man en reed in een auto achter de ambulance waarin Travis zich bevond aan.

Het is vooralsnog onduidelijk met wat voor gezondheidsproblemen Travis kampt. Kourtney is net hersteld van de tweede keer dat ze besmet raakte met het coronavirus.

’Bidden’

Alabama Barker, de 16-jarige dochter die Travis Barker deelt met zijn ex-vrouw Shanna Moakler, heeft haar volgers op Instagram gevraagd „te bidden.” Met haar vraag doelt ze naar alle waarschijnlijkheid op de ziekenhuisopname van haar vader Travis, die na een onderzoek in een ziekenhuis in Los Angeles met spoed werd overgebracht naar het Cedars-Sinai Medical Center in diezelfde stad.

De blink-182 drummer werd op dinsdagochtend in aanwezigheid van zijn vrouw Kourtney Kardashian per brancard afgevoerd, waarna Kourtney hem achterna reed in haar eigen auto. Waarom Barker naar het ziekenhuis werd gebracht is nog niet bekend.

Barker zou zelf ook nog een cryptische boodschap getweet hebben voorafgaand aan zijn ziekenhuisopname. „Moge God mij redden”, aldus de drummer.

Zowel woordvoerders van Barker als Kardashian hebben nog geen commentaar op de situatie gegeven.