Radio 5 zoekt beste Nederlandstalige kerstlied

„De Engelstalige klassiekers kennen we allemaal”, stelt presentator Hijlco Span. „White Christmas, Jingle Bells, All I Want For Christmas - maar ook in onze eigen taal zijn er originele kerstliedjes gemaakt. Die verdienen meer aandacht.” Op de site staan zestig vaderlandse nummers over kerst. Stemmers kunnen hun vijf voorkeuren aangeven.

De lijst is samengesteld in overleg met muziekkenner Vic van de Reijt, die recent een cd uitbracht met Nederlandstalige kerstliedjes. In de lijst staan bekende nummers, zoals De Kerstezel van Harrie Jekkers, Ik ben een kerstbal van Bert & Ernie, Flappie van Youp van ’t Hek, Bakske vol met stro van Urbanus of Eenzame kerst van André Hazes.

Maar er staan ook nummers in die veel onbekender zijn of niet meteen met kerst worden geassocieerd, zoals Er was eens een tuinder in Amstelveen van Wim Sonneveld, Klein Hoekje van Wim de Bie, Jubelzang van Drs P of Gaandeweg van Carrie Tefsen en Kinderen voor Kinderen. Ook regionale kerstnummers maken kans op een vermelding, dankzij nominaties voor onder anderen Daniel Lohues en Herman Finkers met Sneeuwen, Gé Reinders met Moder Maria, Rowwen Heze met Kerstmis en de Tröckener Kecks. Het jongste nummer in de lijst is Kerstvakantie van Guillermo & Tropical Danny.