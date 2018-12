Drake showt tatoeage van uil op zijn borst

Drake, die vrijdag zeven nominaties in de wacht sleepte voor de Grammy Awards, heeft de video gemaakt aan de rand van het zwembad. Nippend aan een cocktail rapt hij mee met het nummer Intro van Smiley_61st. Bij de foto schreef Drake: ’Last week I had nothing’, dat is een zin uit het nummer. Intro staat op Smiley’s album A Tape to Remember.

De tatoeage van Drake is niet volledig te zien, wel toont hij duidelijk de vleugels die reiken tot zijn schouders. De uil is het symbool voor het OVO Sound-label van Drake. „Ik wist niet dat Drake een uil op zijn borst had”, reageert een fan op Twitter. Een ander verwoordt de mening van vele anderen: „Drake, ik wil de uil graag helemaal zien.”