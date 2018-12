’Droom’ Jon van Eerd beleeft première

In Charley vertolkt Jon niet alleen de titelrol, hij nam ook het script en de liedteksten onder handen. „Ik heb de musical in de jaren dertig gesitueerd, de tijd van glamour en glitter. Van de Charlestonmuziek. Van het escapisme, waarin mensen zich onderdompelden aan de vooravond van een wereldoorlog”, zei Jon eerder deze week in De Limburger. „Een periode waarin ook musical en film floreerden. En juist die sfeer van West End en Broadway wil ik oproepen.”

Voor de musicalbewerking van het iconische toneelstuk Charley’s Aunt uit 1892, waarvan Jon achttien jaar geleden al een toneelversie op de planken bracht, trok Jon „echt een begrip op Broadway en West End” aan: componist Michael Reed. „Hij heeft prachtige muziek geschreven voor deze musical”, vertelde Jon in RTL Late Night. „Ik ben er zo trots op. Het sprankelt, het dak vliegt eraf. Het is komisch, mensen vreten het. We mogen het hele land door met Charley, dit is een droom.”

In de musical over een man die gedwongen wordt zich voor te doen als vrouw zijn naast Jon ook onder anderen Vera Mann, Anne-Mieke Ruyten en Hugo Haenen te zien. „Het is een heerlijke voorstelling”, glunderde Jon aan tafel bij Twan Huys. „We hebben zo’n leuke ploeg, zo’n leuk gezelschap bij elkaar. Het is echt een droom die uitkomt.”