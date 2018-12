Raoul Heertje verdiept ’platte tv-karakters’ ’t Schaep

„Ik wil in ere houden wat Eli Asser ooit bedacht heeft”, vertelt Heertje over de razend populaire serie uit de jaren zestig over de sores van een groep stamgasten in een Amsterdams café. „Maar het moet wel interessant zijn om naar te kijken. Er moet echt wat op het spel staan.”

Daarom verzon hij er het een en ander bij. „De personages zijn heel geschikt voor een tv-aflevering, niet voor een musical van bijna twee uur. Daarvoor zijn ze te plat. Doortje en Kootje zijn in de serie heel leuk. Maar op toneel moet je ze meer laten doen dan alleen om elkaar heen dralen”, legt Heertje uit.

Tijdloos

De eerste reeks van ’t Schaep werd in 1969 uitgezonden en trok gemiddeld zo’n zes miljoen kijkers. In 2006 volgde een remake, gevolgd door vier series, met onder andere Loes Luca, Pierre Bokma en Georgina Verbaan. Vanaf april staat ’t Schaep met de 5 Pooten op het toneel.

Tijdloze personages verklaren volgens Raoul het succes van ’t Schaep. „Ze zijn vijftig jaar geleden bedacht en bestaan nu nog steeds. En over 50 jaar nog. Als kijker kan je van ze houden of een hekel aan ze hebben. Maar je wil weten wat er met ze gebeurt. Gaan ze elkaar nou afzeiken? Ze houden toch nog wel van elkaar? Dat is tijdloos en voor veel mensen heel herkenbaar.”