Kaarten Normaal veel duurder doorverkocht

De kaartverkoop voor het concert begon afgelopen vrijdag, en binnen enkele minuten waren de 17.500 kaarten uitverkocht. De band gaf in 2015 een afscheidsconcert, maar zal in 2019 toch terugkeren op het podium met de show Olderwets Høken. Dat de band razend populair is, is ook te merken aan de grote hoeveelheid fans die nog steeds een kaartje proberen te bemachtigen.

Normaal wordt gezien als de grondlegger van boerenrock, en hun hits worden ook gezongen in het Achterhoekse dialect. De band stopte in 2015 nadat zanger Bennie Jolink gezondheidsproblemen kreeg, maar het blijkt beter te gaan met de Achterhoekse rocklegende. Bijna alle originele bandleden zullen er volgend jaar bij zijn, behalve de in 2014 overleden drummer Jan Manschot.