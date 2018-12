Gezondheid van jarige kroonprinses Masako gaat langzaam vooruit

„Als ik nadenk over de komende tijd, voel ik me soms ongemakkelijk in hoeverre ik mensen van dienst kan zijn, maar ik zal mijn best doen, zodat ik een bijdrage kan leveren aan hun geluk”, zegt Masako in een verklaring die de Japanse hofhouding verspreidde ter gelegenheid van haar 55e verjaardag.

Masako wordt op 1 mei de nieuwe keizerin van Japan, als haar echtgenoot de chrystantentroon betreedt als opvolger van keizer Akihito. Haar schoonvader is de eerste Japanse keizer in 200 jaar die afstand doet van de troon. De abdicatie van Akihito zal op 30 april plaatsvinden.

Gezondheid

Masako gaat ook in op haar gezondheidstoestand. De kroonprinses lijdt aan een stressgerelateerde stoornis. Ze zegt dat haar toestand verbetert, maar langzaam. „Ik ben blij dat ik nu meer officiële taken kan vervullen dan voorheen. Beetje bij beetje”, zegt ze. In een afzonderlijk verspreide verklaring van haar artsen staat dat Masako nog steeds aan het herstellen is en dat daarbij sprake is van pieken en dalen.

Masako staat een druk jaar te wachten, met tal van ceremonies en evenementen rond de troonsafstand van Akihito en de troonsbestijging van Naruhito. Haar artsen raden haar aan dat ze niet teveel hooi op de vork neemt en haar therapie voortzet. Masako: „Ik zal blijven werken aan mijn herstel en ernaar streven mijn best te doen om zoveel mogelijk taken uit te voeren.” Dit jaar had Masako al meer publieke optredens dan voor haar gebruikelijk was toen ze een teruggetrokken bestaan leefde. Zo was ze recent bij de ontmoeting met

In haar verklaring gaat Masako ook in op sociale problemen zoals kindermishandeling en armoede waar ze zich persoonlijk mee bezig houdt. Ze zegt dat mensen serieus moeten nadenken over het realiseren van een samenleving waarin alle mensen zonder angst kunnen leven.