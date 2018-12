Appartement Pippa en Catherine te koop

En dat betekent dat er een dikke winst inzit voor Michael en Carole Middleton, die het appartement in 2002 zelf kochten voor zo’n negenhonderdduizend euro, zo weet The Sunday Times.

Het huis bevindt zich in de wijk Chelsea. Er zijn drie slaapkamers en twee badkamers, zo is te lezen op de website van de makelaar. Volgens de advertentie is het appartement in goede staat, maar moet de koper er nog wel zijn eigen stempel op drukken. Het wordt omschreven als „vredig, licht en ruim.”

Catherine woont sinds 2011 al niet meer in het appartement, dat jaar trouwde ze met prins William.

