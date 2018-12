Kirk Douglas viert 102e verjaardag

„Gefeliciteerd met je 102e verjaardag pap. Je bent mijn held en ik hou van je”, zo schrijft Michael. Zijn vrouw Catherine Zeta-Jones laat weten: „Fijne verjaardag voor deze fantastische man. We houden van je Kirk.”

De Spartacus-acteur is gezien zijn hoge leeftijd nog erg fit. Zo was hij onlangs aanwezig bij de onthulling van de ster van Michael op de Walk of Fame in Hollwood. En aangezien Michael en Catherine ver weg wonen, heeft hij zich verdiept in FaceTime: „Hij gaat helemaal op in die nieuwe technieken. Wat dat betreft staat hij nog volop in het leven.” Wel wordt Kirk vergeetachtig, zo vertelde zijn onlangs in een interview. ,,Hij mag dan af en toe vergeten hoe ik ook alweer heet, maar het lijkt me logisch dat we hem dat maar vergeven.’’