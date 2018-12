Neil Young boos om afspraken met festival

Volgens de zanger is de verkoop voortijdig begonnen: „Ik wist niet dat de aankondiging die dag al zou komen”, schrijft hij. „Ik was nog bezig met het posterdesign en ik wilde zeker weten dat ik het eens was met alle details van het optreden.” Normaal krijgen abonnees van Neil Young’s Archives als eerste tickets aangeboden, wat nu ook niet het geval is.

Ook is Young boos omdat het festival gesponsord wordt door de bank Barclays, die hij een ’sponsor van fossiele brandstoffen’ noemt. „Ik geloof in de wetenschap. Ik maak me zorgen om de climaatcrisis en ik ben bezorgd over zijn globale consequenties en de toekomst van mijn prachtige kleinkinderen”, liet Young weten via zijn website.