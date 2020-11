Metropole Orkest viert verjaardag met Queen-hit

Het Metropole Orkest heeft in 75 jaar tijd vele pieken en dalen gekend. Ⓒ Foto Reinout Bos

Het is vandaag, woensdag 25 november, precies 75 jaar geleden dat het Metropole Orkest werd opgericht. Hoewel veel van de geplande feestelijkheden het afgelopen jaar door de coronacrisis niet door konden gaan, wilde het orkest toch bij dit bijzondere moment stilstaan. Vandaar dat er samen met Di-rect zanger Marcel Veenendaal en honorair dirigent Vince Mendoza een speciale remake van de Queen-hit The show must go on is opgenomen.